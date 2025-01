Notizie.com - Cos’è e cosa prevede il codice di Condotta dell’avventore per bar, sale giochi e discoteche: tutti i punti del provvedimento

L’avventore modello dovrà impegnarsi a non introdurre armi improprie. E, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere.ildiper bar,del(CANVA FOTO) – Notizie.comÈ solo uno deicontenuti neldiappena varato dal Ministero dell’Interno. Le misure sono contenute in un decreto del Ministro Matteo Piantedosi pubblicato in Gazzetta ufficiale.Tecnicamente, si tratta di “Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”. Le regole sono valide per bar, stabilimenti balneari, strutture ricettive,, locali che propongono spettacoli o altro intrattenimento.