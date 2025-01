Ilnapolista.it - Conte potrebbe ripetere l’impresa vincendo a Napoli alla prima stagione (So Foot)

“Ilcomincia a sognare un nuovo titolo di campione d’Italia“, appena due anni dopo lo scudetto vinto con Spalletti. Lo scrive So, portale francese, che scrive di una nuova impresa della squadra allenata da. “All’indomani di unaterminata al decimo posto lo scorso anno e dopo l’addio di Victor Osimhen, pochi avrebbero scommesso sulla squadra campana“. Se n’è andato pure Kvaratskhelia, eppure “il cielo non è mai stato così azzurro, le casse così piene e ilavanza sereno verso lo scudetto e senza fare scalpore”.Leggi anche:lo juventino oggi è tutt’uno conè pazza di lui (Gazzetta)ha già vinto al primo anni, a Torino con la Juve nel 2012 e a Londra con il Chelsea 2017La squadra diè andata in vetta quasi subito fino14esima giornata.