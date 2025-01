Quotidiano.net - “Che divertimento odiare Rubini”: le sorprese di Vita da Carlo

Roma, 25 gennaio 2025 – "Fa un bell’effetto essere qui. La prima cosa che ricordo è il giardinetto con le fontanelle e le margherite. Papà mi portava con sé e dovevo raccoglierle per fare un mazzetto da dare a mamma. Avevo sei anni, mi piaceva l'atmosfera che c'era. Forse è da lì che è nata la voglia di fare questo mestiere”. IncontriamoVerdone al Centro Sperimentale di Cinematografia, a pochi passi da Cinecittà, dove il regista e attore sta girando “da4”, ultima stagione della serie in dieci episodi prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, scritta insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e diretta con Valerio Vestoso che vedremo nel corso del 2025 su Paramount+. Alle pareti dei corridoi foto in bianco e nero, tra i tanti, di Anna Magnani e Michelangelo Antonioni, Sophia Loren e Federico Fellini, Lina Wertmüller e Spike Lee stretti in un abbraccio fino a quella di un giovanissimo Verdone.