Cesare Cremonini ha un nuovo amore? Le ultime indiscrezioni di Deianira Marzano

A pochi mesi dalla fine della relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti,avrebbe ritrovato l’al fianco di una misteriosa ragazza. A lanciare il gossip è stata, che ha pubblicato su Instagram una foto inviatale da un follower, con tanto di messaggio esplicativo. Lo scatto ritrae in cantautore in compagnia di una donna dai capelli biondi in atteggiamenti che l’utente ha descritto come confidenziali.La didascalia condivisa dall’esperta di gossip recita: «Domenica avvistato in un ristorante a Bologna con ragazza giovane bionda. Erano intimi e lei gli accarezzava il braccio in modo inequivocabile!». Al momento, naturalmente, si tratta di semplici rumors, ancora da confermare. L’ex leader dei Lunapop, dopotutto, cerca da sempre di tenere per sé la vita privata e, anche all’epoca della love story con il volto di punta del TG1, si è sempre mostrato restio a condividere dettagli personali.