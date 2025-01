Oasport.it - Biathlon, dominio francese nell’inseguimento femminile ad Anterselva, vince Jeanmonnot. Wierer lontana

nella prova dell’inseguimentosulle nevi di, tappa della Coppa del Mondo di. Nella specialità dei quattro poligoni Lou, reduce dal successo nella 7.5 km Sprint, si è dimostrata la migliore, gestendo alla perfezione la serie a terra e potendosi permettere anche un errore nell’ultima sessione in piedi.La velocità sugli sci stretti della transalpina è stata tale che la sua affermazione non sia stata mai in discussione., quindi, ha conquistato il sesto successo stagionale e il terzo nella pursuit, rafforzando in questo modo il proprio pettorale rosso. Un’egemonia, come detto, se si considerano i piazzamenti delle altre rappresentanti d’Oltralpe.Julia Simon ha terminato in seconda posizione a 24?1, in una gara dal poligono “immacolato”, mentre Jeanne Richard si è classificata quarta con lo zero nelle serie di tiro a 58?1, immediatamente davanti a Oceane Michelon (1+0+0+0) a 1’25?2.