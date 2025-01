Superguidatv.it - Australian Open 2025, Sinner vola in finale: quando e dove vedere la gara in chiaro

Jannikconquista ladegli. Il numero uno al mondo punta a bissare il successo dello scorso anno nel primo dei quattro tornei annuali del Grande Slam. Scopriamo insieme contro chi giocherà eandrà in onda il match., Jannikè inin tvDopo il malore avuto contro Holger Rune, Jannikvince in scioltezza ai quarti contro Alex De Minaur e in semicontro Shelton. Il tennista italiano ha infatti prima battuto l’o (numero 8 al mondo) per la decima volta su dieci incontri e poi ha avuto la meglio su Ben Shelton, numero 21 al mondo.Ora Jannikdovrà cercare di bissare il successo dello scorso anno in. La sfida è prevista per domenica 26 gennaiosulla Rod Laver Arena a partire dalle 9.