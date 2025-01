Ilrestodelcarlino.it - Anno giudiziario 2025: a Bologna la protesta dei magistrati. Video

, 25 gennaio– Esplode lacontro la riforma giudiziaria all'inaugurazione dell'nel distretto di Corte d'Appello di. Unaforte e compatta, messa in atto dainel momento in cui, nella sala Virgo Fidelis di Palazzo Manara, sede della Legione carabinieri Emilia-Romagna, ha fatto il suo ingresso il rappresentante del ministero della Giustizia, Davide Galli. Uno dopo l'altro, velocemente, hlasciato la sala e sono usciti nel cortile. Pasquale Liccardo, presidente tribunale di, Elisabetta Melotti, procuratore capo Rimini, Gaetano Paci, procuratore capo Reggio Emilia, Grazia Pradella, procuratore capo Piacenza, Stefano Celli, sostituto procuratore tribunale Rimini componente comitato direttivo centrale Anm e molti altri, tutti con la coccardina tricolore, in segno di dissenso.