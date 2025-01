.com - Amici 24, puntata 26 gennaio con Fred De Palma, Nigiotti, Benji & Fede

Leggi su .com

Nel nuovo appuntamento con il pomeridiano didi Maria De Filippi ospiti in studioDeTorna con il consueto appuntamento della domenica pomeriggio l’edizione numero 24 del talentdi Maria De Filippi, in onda alle ore 14 su Canale 5. A giudicare la gara di canto saràDe, artista che ha portato il latin nel mainstream in Italia, ed Enrico.A giudicare le esibizioni di ballo sarà invece Fabrizio Mainini, coreografo tra i principali protagonisti della danza in Tv. Superospiti in studio. Il duo si esibirà sulle note del singolo Daisy, contenuto nel nuovo album Rewind.24,De