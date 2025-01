Lanazione.it - Airc, tornano le arance della salute. Oggi e domani le piazze della solidarietà

AREZZOanche ad Arezzo e provincia leFondazioneche, dal 1965 è impegnata nella prevenzione – con la continua informazione rivolta a tutti – e nella ricerca sostenendo progetti scientifici di altissimo livello. L’appuntamento è pere coincide anche con un traguardo importante: il 60esimo anniversarioFondazione. Sono coinvolte tremilain tutta Italia "per ricordare – spiegano da– che la prevenzione del cancro è anche nelle nostre mani, adottando comportamenti salutari". Torna la campagna che ogni anno ricorda l’importanzaprevenzione e permette di raccogliere fondi da destinare alla ricerca contro il cancro. I fondi raccolti serviranno a finanziare la ricerca indipendente, a cui Fondazionedevolverà quest’anno 141 milioni di euro per sostenere, per esempio: 673 progetti innovativi, 90 borse di studio per giovani talenti, 8 programmi speciali.