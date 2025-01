Notizie.com - WhatsApp, forse stai esagerando: guarda questi numeri e poserai subito il telefono

, sai quanto lo usi? Sai quanti messaggi invii? Queste ed altre interessanti statistiche a vostra disposizione.il– notizie.comIn un’epoca in cui la comunicazione digitale è diventata parte integrante della nostra quotidianità,si conferma come uno degli strumenti più utilizzati al mondo per restare in contatto con amici, familiari e colleghi. Ma ti sei mai chiesto quanto tempo effettivamente trascorri su questa app e quanti messaggi invii o ricevi? La risposta potrebbe sorprenderti.Un menu nascosto all’interno dell’applicazione offre la possibilità di accedere a dettagli interessanti sulle proprie abitudini digitali. Per trovare queste informazioni, basta aprire, andare su Impostazioni > Spazio e dati > Utilizzo rete.