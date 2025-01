Thesocialpost.it - “Teppista, un nemico”. La propaganda di Putin si scaglia contro Donald Trump

Anche con una mente lucida, le emozioni intense continuano a predominare. Dopo il post di mercoledì e le affermazioni fatte ieri in collegamento dalla conferenza di Davos, i media russi e lapatriottica hanno adottato un nuovo atteggiamento nei confronti di, con il quale fino ad ora si erano mostrati cauti, se non addirittura deferenti. Il cambiamento di rotta è stato avviato da Dmitry Peskov, il portavoce di Vladimir, il quale ha dichiarato che il governo russo sta «monitorando con attenzione» ogni dichiarazione del nuovo presidente americano. «Finora non abbiamo notato elementi di novità. Durante il suo primo mandato,è stato il presidente statunitense che ha applicato più sanzionidi noi. Questo è un approccio che gli è sempre piaciuto. Siamo aperti al dialogo, ma deve essere equo e rispettoso».