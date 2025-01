Taranto muore dopo una caduta dalla barella | indagati medici e infermieri

Leggi su Dayitalianews.com

Lo scorso 15 gennaio un 73enne è morto all’ospedale San Pio di Castellaneta, a, a quanto pare per unamentre era in attesa delle dimissioni. Per questo tragico incidente risultanotree un infermiere del nosocomio.La tragicaCome riferito daToday il 73enne originario di Massafra,un malore, era stato accompagnato dal figlio all’ospedale San Pio di Castellaneta.alcuni accertamenti ine avevano disposto le dimissioni, così l’anziano aveva chiamato il figlio per essere portato a casa.L’uomo però, una volta arrivato in ospedale, ha appreso la tragica notizia: il padre era morto a quanto pare, come avrebbero riferito i sanitari, per le gravi lesioni riportate in seguito ad una tragica