Svuotano un’intera cantina, tonnellate di rifiuti su camioncini, multe e denunce per gli autisti

La Spezia, 24 gennaio 2025 – I cittadini lo segnalano alla polizia locale che interviene per bloccare un autotrasportatore con 2,5diraccolti come svuotacantine. E non finisce qui. Ore contate per i furbetti dei. Arrivano gli ispettori ambientali Nel pomeriggio di ieri, durante i servizi mirati organizzati dal Comando della municipale per contrastare l’abbandono disul territorio spezzino, gli agenti della sezione Motociclisti, coordinati dal personale del Nucleo Decoro, hanno intercettato in via Buonviaggio un autocarro segnalato da alcuni cittadini che lo avevano notato caricaree materiali ingombranti nei giorni scorsi. Alla guida si trovava un cittadino marocchino di circa 50 anni, residente a Follo, che stava trasportando circa 2,5di, tra cui detriti edili, materiali ferrosi e sacchi di indifferenziati, in evidente sovraccarico.