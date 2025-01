Ilrestodelcarlino.it - Spari a una casa durante la battuta al cinghiale, Pedini Amati: “Non dirò chi è l’altro cacciatore”

San Marino, 24 gennaio 2025 – “Per la privacy non posso rivelare chi sia l’altra persona che, insieme a me, è stata attenzionata per il colpo partitoladi caccia aldi domenica scorsa”. Il Segretario di Stato al Turismo, Federico, si limita a confermare di essere una delle due persone ’attenzionate’ per i fatti di via Umano da Sterpeto,ladi caccia selettiva alorganizzata dall’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole.la quale una palla avrebbe colpito un sasso e di rimbalzo la finestra con vetro blindato di una villa, per fortuna senza ferire nessuno. Le indagini delle forze dell’ordine sulle effettive responsabilità sono in corso. La famiglia interessata dall’episodio non sarebbe intenzionata a sporgere denuncia.