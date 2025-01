Digital-news.it - Sky valorizza il tennis italiano, concesso a Discovery finale Australian Open in chiaro su NOVE

Sky, da sempre impegnata a sostenere ere il, annuncia di avera Warner Bros.la possibilità di trasmettere inladeglidomenica tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, ndr) sul canale.Con l'obiettivo di offrire la massima visibilità a questo importante evento per il, Sky è inoltre pronta a mettere a disposizione il proprio canale in, TV8, per garantire così un ulteriore ampliamento del pubblico che potrà godersi questa straordinaria sfida.Glirappresentano solo il primo dei grandi appuntamenti dell’anno da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da non perdere gli altri slam della stagione, con gli appuntamenti sull’erba di Wimbledon, sul cemento degli USe sulla terra rossa del Roland Garros, quest’ultimograzie ai canali Eurosport.