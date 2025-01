Ilrestodelcarlino.it - Sanità Bologna, i nuovi direttori generali: Rossi al Rizzoli e Petrini all’Ausl

, 24 gennaio 2025 – Sciolte le riserve relative agli incarichi di direttore generale dell’Azienda Usl e dell’Istituto. Alla guida dell’Ausl, al posto di Paolo Bordon che dal primo febbraio andrà a dirigere laligure, arriva Anna Maria, attuale direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, mentre al, per ricoprire il posto di Anselmo Campagna nominato direttore dell’Azienda ospedaliero-universitaria e commissario dell’Ausl di Parma, è stato chiamato Andrea, attuale direttore generale dell’Ausl di Imola. Si confermano le ipotesi già avanzate durante le scorse settimane per quanto riguarda siache, professionisti non di, ma la cui realtà non è a loro affatto ignota. Anna Maria, origini marchigiane, dopo la laurea in Economia e Commercio all’Alma Mater, perfeziona il proprio percorso formativo presso Nomisma, oltre che alla SDA Bocconi School of Management, prima di frequentare i corsi in formazione manageriale perdi struttura complessa e per le direzioni