Pronosticipremium.com - Roma, Ranieri lancia l’allarme: 10 giorni per l’assalto a Frattesi e Raspadori

Leggi su Pronosticipremium.com

La sconfitta subita dallacontro l’AZ Alkmaar in Europa League non è soltanto un episodio isolato, ma rischia di diventare il simbolo di una stagione che fatica a decollare. Il 21° posto nella classifica complessiva della competizione mette i giallorossi in una posizione precaria, con solo un punto di vantaggio sul Porto, attualmente 25° e prima delle escluse dai playoff. Un percorso in salita che mette in discussione uno degli obiettivi principali rimasti a disposizione della squadra di Claudio.In conferenza stampa, l’allenatore non ha nascosto la sua preoccupazione,ndo un messaggio chiaro alla società: il mercato di gennaio deve portare almeno due rinforzi per provare a ribaltare la stagione.l’obiettivo per l’attacco La necessità di un’alternativa a Dovbyk è ormai evidente.