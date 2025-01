Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli squadra competitiva anche senza Kvaratskhelia e su Garnacho …

Leggi su Terzotemponapoli.com

Lombardo, Sabatini, Motta, Rullo, De Maggio, Chisoli, Amoruso, Dionigi, Brosio, Legrottaglie e Criscitiello hanno partecipato a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare delCalcio e di altro. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Attilio Lombardo, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it:La settimana di-Juventus porta sempre emozioni particolari, che ricordi hai rispetto a questa sfida? “Ricordi di una sfida che è sentita molto nell’ambientee che porta grandi emozioni perché lo stadio è sempre pieno in queste occasioni e c’è molto trasporto da parte dei tifosi. A Fuorigrotta sempre grandi sfide”. Da un lato ildi Antonio Conte dall’altro la Juventus di Thiago Motta. Entrambi subentrati in panchina quest’anno ma con risultati diversi, come giudichi questi due allenatori? “Per quanto riguarda Antonio credo che non ci siano più aggettivi per definirlo, credo fortemente che sia uno dei più grandi allenatori in circolazione, per quanto riguarda Thiago Motta credo sia un allenatore molto preparato ma che debba ancora capire che nella Juventus non basta avere il predominio del gioco ma raggiungere i risultati”.