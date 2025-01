.com - Presentato alla Scala di Milano il nuovo volume di Scripta Maneant Raina Diva

In occasione del novantesimo compleanno diKabaivanska (15 dicembre 2024)ha pubblicato Il”, realizzato con la diretta collaborazione del grande soprano che ha concesso rare immagini del suo archivio personale.Le foto inedite, accompagnate dai suoi commenti e ricordi, compongono il racconto emozionante della carriera unica e travolgente dell’ultima, autentica,. Dai primi passi nell’Ensemble dell’Armata Bulgara agli esordidi, dconquista del Covent Garden di Londra e del Metropolitan di New York sinodefinitiva affermazione internazionale.Cuore pulsante dele la sezione “Repertorio”, che racconta la carriera diKabaivanska e i suoi trionfi in ogni parte del mondo. Completano ilpreziosi sezioni tematiche; “Icona di Stile”, un focus sugli abiti indossati durante le esibizioni piu significative con una nota dello stilista Roberto Capucci; “Personaggi”, un ricordo particolare rivolto dprotagonista ad alcune figure di particolare significato nella sua carriera e nella sua vita; “Concerti”, sezione in coda al libro relativa alle esibizioni di eccezione come iniziative benefiche e grandi eventi televisivi.