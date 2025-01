Zon.it - Pietro Campiglia (DiFarma Unisa) riceve il premio “Valore Coraggio” in Campidoglio per le scoperte scientifiche di importanza mondiale

Il Professoreha ricevuto, nella giornata di ieri, a Roma, all’interno del, ilInternazionale, assegnato dalla Fondazione Italia Sostenibile, per il risultati ottenuti, dal 2018 al 2024, alla guida del Dipartimento di Farmacia di, nel settore della ricerca scientifica.Il riconoscimento, che arriva al termine dei 6 anni di attività svolta in qualità di Direttore di, è unper l’enorme volume di progetti di ricerca presentati e finanziati, per uncomplessivo di oltre 37 milioni di euro, ma anche per la capacità di trasformare in attività lavorativa e di ricerca, i finanziamenti ottenuti nell’arco temporale che va dal 2018 al 2024. “Grazie ad un gruppo di lavoro del quale mi onoro di fare parte – ha sottolineato il Professore– abbiamo ottenuto importanti risultati nel settore della ricerca scientifica, attuando anche una netta inversione nel fenomeno della fuga dei cervelli.