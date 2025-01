Sport.quotidiano.net - Pianese: Proietto, gol ed entusiasmo: "Momento felice sta a noi continuare"

E’ un gran belper la: la squadra è in salute, la classifica dice ottavo posto (32 i punti all’attivo) e le preziosissime vittorie con Campobasso e Pescara hanno portatoe fiducia in tutto l’ambiente. Tra i protagonisti del successo contro il Delfino è stato Francesco(nella foto), che proprio contro la formazione abruzzese ha realizzato il primo centro stagionale, contestualmente anche il primo della sua carriera tra i professionisti. "Sono contento per il gol – dice –, ma soprattutto per la vittoria e per la prestazione centrate dalla squadra, al termine di una partita difficile contro un avversario fortissimo. È stata una vittoria del gruppo, perché l’abbiamo cercata fino all’ultimo, conquistandola poi con merito". "In generale – prosegue – è undi grande; veniamo da due successi consecutivi e da grandi partite, non solo le ultime due, ma anche quelle con Perugia e Ascoli (terminate entrambe in pareggio, 1-1 ndr).