Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Sandman 2025: arriva il camper economico?

, nota per la sua filosofia di offrire veicoli pratici e accessibili, sta lavorando a un nuovo progetto rivoluzionario. La. Questo veicolo si propone come un’opzione economica nel mondo dei, con un design moderno, interni funzionali e motorizzazioni efficienti.Design EsternoLasi ispira alla base del Renault Trafic, ma adotta uno stile più robusto e avventuroso. Le linee della carrozzeria ricordano quelle dei SUV del marchio, con elementi distintivi come:Altezza da terra rialzata, per affrontare meglio i percorsi sterrati.Protezioni in plastica su paraurti e passaruota, per maggiore resistenza agli urti.Porta laterale scorrevole e doppie porte posteriori, per facilitare l’accesso agli interni e il carico.Fari LED e cerchi in lega bicolore, che conferiscono un aspetto moderno e dinamico.