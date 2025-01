Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Kvara è pronto ma non so quando giocherà. È molto bravo, lo abbiamo visto in allenamento»

La conferenza di, allenatore del Psg, prima della partita di campionato contro il Reims. Argomento della conferenza è, ovviamente,tskhelia, oltra alla vittoria in Champions contro il City di Guardiola.Leggi anche: Mauro: «Conte non lo dirà mai, ma secondo me non gli dispiace così tanto l’addio di: «Le sue caratteristiche sono utili al nostro stile»sulla gestione dell’euforia del Manchester City«Ogni scenario dopo una partita di Champions League è sempre diverso. Dobbiamo affrontare una partita contro una squadra (il Reims) che ci ha sempre messo in difficoltà. La Champions grande gioia per i tifosi ma stiamo tornando in Ligue1. Noi nonavuto una partita facile in campionato, è sempredifficile nel 2025, non c’è stata una partita facile né stasera né domani.