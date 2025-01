Juventusnews24.com - Locatelli elogiato da Thiago Motta: «È un esempio, si mette in difficoltà per il bene della squadra. È questo che si chiede ad un capitano»

di Redazione JuventusNews24da: le sue dichiarazioni sul centrocampista bianconero alla vigiliasfida di campionato tra Napoli e Juventusè intervenuto in conferenza stampa alla vigiliasfida tra Napoli e Juventus per parlare, tra le altre cose, anche di Manuel. Le parole del tecnico bianconero.– «Il suo carattere nello spogliatoio è importantissimo. Con normalità, senza forzare niente, è diventato il. Lui se lo è guadagnato con, con partite, con atteggiamento. In campo il ruolo che sa fare, le funzioni che sa fare in campo sono una cosa molto importante per la. Sa stare più davanti, è un ruolo che sa fare meglio perché è più abituato a farlo. Per sue caratteristiche è più vantaggioso.