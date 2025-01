Puntomagazine.it - Lo scrittore e il suo doppio

Leggi su Puntomagazine.it

La metà oscura: Ile la percezione dell’identità dellotra realtà e falsitàIl rapporto tra unoe la sua opera è sempre un rapporto a doppia catena, fatto di esaltazione e noia, amore e odio, un misto di menzogne e verità, fantasia e realtà. Lo sa bene Stephen King, che delloha spesso fatto il protagonista delle sue storie. Basti ricordare, tra tutti, Jack Torrance di The Shining oppure Paul Sheldon di Misery non deve morire.Ma c’è un altroche ci porta nei meandri del soprannaturale gestendo il suo alter ego narrativo: Thad Beaumont. Thad è il protagonista del romanzo La metà oscura, insieme al suoletterario, tale George Stark. C’è molto di autobiografico in questo romanzo.Notoriamente, anche Stephen King ha scritto una parte dei suoi libri sotto lo pseudonimo di Richard Bachman,di romanzi violenti, e, come Thad con uno studente di legge, anche lui fu scoperto, questa volta da un fan, e costretto a rivelarsi al suo pubblico, “uccidendo” il suoe seppellendolo ufficialmente nel 1985.