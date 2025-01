Ilrestodelcarlino.it - "Le suite possono diventare alloggi". Il Tar toglie il vincolo al residence

Il Whitepotrà trasformarsi da struttura ricettiva in appartamenti da rivendere. A stabilirlo è la sentenza del Tar a cui era ricorsa la Brosinvestments srl, società che nel 2022 acquistò l’immobile all’incrocio tra via Molari e viale Corridoni. Siamo in ‘salotto’, in piena zona turistica. Nel 2023 la società aveva presentato richiesta agli uffici tecnici per la trasformazione della residenza ricettiva formata da nove appartamenti, inda poter vendere. La risposta arrivata dal Comune nell’ottobre del 2023 era stata un secco "no". Secondo gli uffici, il Regolamento urbanistico ed edilizio, era chiaro. La struttura si trova non solo in area turistica, ma in una di quelle definite Act, dove non conta il numero minimo delle stanze per cancellare un hotel e trasformarlo in appartamenti.