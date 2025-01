Linkiesta.it - Le ferite psicologiche della guerra sfidano la salute mentale degli ucraini

Mettiamo a posto la persona, e così la persona saprà mettere a posto tutto il resto. Questo è lo slogancampagna nazionale sullapromossa dalla first lady ucraina Olena Zelenska. Il sitocampagna, intitolata Ty yak? (Come stai?), offre consigli pratici per preservare la, guide su come affrontare momenti di difficoltà e numeri verdi per ricevere aiuto immediato. Il temaè diventato particolarmente urgente con l’inizio dell’invasione su larga scala lanciata dalla Russia contro l’Ucraina. I combattimenti al fronte, la vita nelle zone limitrofe alla linea del fronte, i continui attacchi nelle città e nelle retrovie, il tempo trascorso sotto occupazione russa, gli spostamenti forzati, la perdita di persone care e delle proprie abitazioni hanno reso la popolazione ucraina estremamente vulnerabile a condizioni di stress psicosociale.