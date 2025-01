Sport.quotidiano.net - L’addio. E’ ufficiale: Vladyslav Radchenko si sfila la maglia gialloverde

"Si separano le strade della Vismederi Costone Siena e di(nella foto) che non farà più parte del roster". Questo l’annuncio arrivato ieri da parte della società del presidente Emanuele Montomoli: un mezzo fulmine a ciel sereno che apre però nuove prospettive di mercato per i gialloverdi che, con molte probabilità, annunceranno un nuovo innesto nei prossimi giorni. Da quanto trapela da fonti vicine alla società l’annuncio potrebbe arrivare tra la fine di questa e l’inizio della settimana prossima, così che coach Michele Belletti possa disporre della nuova pedina nelle ultime due partite di stagione regolare: mercoledì prossimo al PalaOrlandi contro Lucca e infine nel derby del PalaEstra contro la Mens Sana di domenica 2 febbraio. L’avvicendamento dimostra anche la volontà del Costone di rinforzarsi in ottica seconda fase.