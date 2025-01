Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, clamoroso da Repubblica: «Il Napoli ha provato a ritardare il trasferimento. Quel messaggio al PSG…». Cosa è successo!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24riporta unretroscena sul neo attaccante bianconero: c’entra anche il. La rivelazioneretroscena riportato da, che vede coinvolto anche Randal, ultimo acquisto ufficializzato del calciomercato. I ritardi per il tesseramento sarebbero dovuti all’intervento del, visti gli ottimi rapporti con il PSG e il ds Campos.Gli azzurri avrebbero chiesto diulteriormente il via libera, magari a dopo la sfida del Maradona di domani sera.che non è poi successa per via delle pressioni dei bianconeri e degli ottimi rapporti ritrovati tra Al-Khelaifi e la dirigenzantina.Leggi suntusnews24.com