Romadailynews.it - Italia: FAO accoglie Anno cinese del serpente

Leggi su Romadailynews.it

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ieri ha organizzato una celebrazione presso la sua sede per festeggiare l’imminentedel, che iniziera’ il 29 gennaio, giorno del Capodlunare. L’evento ha messo in mostra elementi culturali tradizionali cinesi, tra cui esibizioni di arti marziali, musica suonata con il guzheng – uno strumento a corde tradizionale– e tradizioni festive come le buste rosse contenenti doni in denaro e i distici per la Festa di primavera con scritte di buon auspicio. Rivolgendosi al pubblico, il direttore generale della FAO Qu Dongyu ha sottolineato il crescente riconoscimento globale del Capodlunare. Qu ha messo in evidenza la decisione dell’Assemblea generale dell’ONU di inserirlo tra le festivita’ mobili dell’ONU e l’aggiunta da parte dell’UNESCO della “Festa di primavera, e delle relative pratiche sociali del popoloper celebrare il Capodtradizionale” all’Elenco rappresentativo del patrimonio culturale immateriale dell’umanita’.