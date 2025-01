Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere all’ex Umberto I: "La ditta è fallita, slitta tutto". Ma l’assessore fa dietrofront

Purtroppo lache si stava occupando dei lavori dell‘Rsa e dell‘Hospice all‘exI è. La comunicazione mi è stata fatta dalla direzione dell’Ast 2. Mi dicono che è partito un contenzioso, ma il direttore dei lavori ha rassicurato tutti sul fatto che il progetto resta quello, senza modifiche rispetto al passato. Certo, saranno necessari almeno 18-24 mesi per arrivare a conclusione". Un fulmine a ciel sereno, un’autentica bordata quella arrivata dalai servizi sociali, con delega alla sanità, Manuela Caucci all’interrogazione della consigliera del Partito Democratico Mirella Giangiacomi. Una grave e preoccupante battuta d’arresto quella legata ai due servizi che l’Ast sta realizzando negli edifici fronte largo Cappelli e che doveva vedere la luce entro l’anno. Ma nel pomeriggio la stessa Caucci ha inviato una precisazione: "L’impresa che risulta esserefa parte del Consorzio Pangea, unico referente giuridico dell’azienda sanitaria in ordine all’appalto per la ristrutturazione dell’immobile suddetto.