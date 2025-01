Gruppo Crispino, nasce ad Aversa il format "Italian Pizza Enjoy"

Leggi su Ildenaro.it

Opening party con più di 200 persone, ottimo food e tanta musica e allegria, in via Salvo d’Acquisto ad, per l’inaugurazione di Crispi, il nuovo” lanciato dal, già attivo nel settore ville e locali luxury per eventi e ricevimenti con “Villa Scipione” a Napoli, “Oltre” ad, “Bukumba luxury club”, “Golding eventi” e “Lilì show restaurant” a Sant’Antimo.Il claim “” sintetizza perfettamente il concept innovativo di Crispi, pizzeria-ristorante dall’atmosfera vivace, calda ed accogliente, dal design raffinato, elegante e “stiloso”, e dall’offerta gastronomica di alta qualità, dove ogni sera dal martedì alla domenica sarà possibile gustare non solo lain pala ma anche i piatti della tradizione napoletana, e ascoltare ottima musica di accompagnamento con live show, spettacoli, selezioni e dj set a cura del direttore artistico Dario Guida.