Goggia la più veloce nell’ultima prova di Garmisch Casse 7 sulla Streif

Dopo il ‘non classificato’ del gigante di Kronplatz in settimana, Sofiatorna a fare da padrona nelle specialità veloci: la 32enne bergamasca è davanti a tutte nella secondacronometrata della discesa diPartenkirchen. A differenza del primo allenamento, il secondo training ha visto le atlete affrontare l’intero tracciato della Kandahar, con la campionessa bergamasca autrice del miglior riferimento in 1’36?81.Alle spalle di, il secondo tempo di giornata è stato firmato dalla statunitense Breezy Johnson che ha pagato un gap di 0?37 dall’azzurra, con le due austriache Riccarda Haaser e Christina Ager terze a 0?52. Seguono nell’ordine Ledecka, Ortlieb e Macuga, con Lara Gut autrice dell’ottavo tempo ma con un salto di porta, decima invece Federica Brignone.“Nel complesso ho disputato una buona– è il commento di Sofia – nel pomeriggio analizzeremo le linee per limare ancora qualcosa, specie nel terzo settore.