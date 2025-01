Juventusnews24.com - Girelli al settimo cielo: «La serata che sognavo. Ho rivisto la cattiveria e la rabbia di cancellare la scorsa partita. Spero di continuare a far parlare i numeri»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24aldopo la vittoria della Juventus Women contro l’Inter: tutte le dichiarazioni dell’attaccante(Mauro Munno, inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Cristianaha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Juventus Women contro l’Inter: tutte le dichiarazioni.SULLE EMOZIONI – «Forse era lache. Sapevo di festeggiare le 200 presenze, parlando con le mie amiche le 100 mi ricordo che non erano state fortunate. Questa sera abbiamo avuto, sono contenta di goal, assist e prestazione perché honegli occhi di tutte noi, anche di chi non ha giocato che ha sempre un ruolo importante, quelladiladi settimana, comunque di rifarsi e dimostrare che quella di settimananon era la vera Juventus.