Galliani tra sogno Jovic e il pressing sull’Inter | Qualcuno arriverà | VIDEO CM IT

Le dichiarazioni del Ceo del Monza sul momento della squadra e le ultime voci di mercato Il Monza cerca nuovi tasselli sul mercato per continuare a sperare nella salvezza. Serve un’impresa alla compagine brianzola per la permanenza nel massimo campionato, con Adrianoche cercherà di dare una scossa e rinforzare la rosa di mister Bocchetti.Adriano– Calciomercato.itLe dichiarazioni del Ceo biancorosso a margine dell’assemblea in Lega Calcio: “Non è vero che il mercato del Monza non è ancora iniziato. È arrivato un ragazzo fortissimo, un difensore centrale e dovreste saperlo. Lekovic? Si, anche perché abbiamo preso solo lui abbiamo”, esordisce scherzando.Sul corteggiamento per, in uscita dal Milan, per rimpiazzare in attacco Djuric: “Non è un, il mercato resta aperto un mese e le operazioni si fanno nelle ultime 48 ore.