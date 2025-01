Thesocialpost.it - Furgone si schianta contro un camion: il dramma a soli 21 anni, incidente spaventoso

Leggi su Thesocialpost.it

Viveva a Cologno al Serio e lavorava per una ditta di Calcinate il 21enne Singh Jaskaran, vittima di un tragicostradale sull’autostrada A22 del Brennero, non lontano dal casello di San Michele all’Adige. L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 12.30 al km 124,900: il giovane autista era alla guida di un autocarro da 35 quintali che ha impattato violentemente con ilche aveva di fronte a sé. Gli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi, non hanno trovato alcun segno di frenata: restano quindi ancora da chiarire le circostanze che hanno portato all’.Indagini per omicidio stradale La salma del giovane Singh è stata ricomposta ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrebbe disporre ulteriori approfondimenti tra cui l’autopsia. Sequestrati i veicoli coinvolti nel sinistro: come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.