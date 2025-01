Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Di Michele: «Lecce? L’Inter può contare su questo. Asllani può essere il futuro!»

David Di, ex calciatore italiano, ha rilasciato un’intervistaa Inter-News. La prossima sfida contro ile la situazione di Kristjansono stati i temi trattati.Secondo lei, quale sarà la chiave della sfida contro il?Il divario tecnico e di rosa è parecchio ampio, lo dicono i numeri. Il, prima della partita di Cagliari, era in una posizione ottimale. Dopo quella sfida, c’è sicuramente un po’ di nervosismo e confusione. Affrontareti dà smalto, ma è al contempo difficile. Senza Calhanoglu,potrà fare un po’ di fatica, ma ci sono giocatori importanti che possono sostituirlo, come Zielinski e.Di, pensa chepossa rappresentare ildelin cabina di regia?Sicuramente è un giocatore importante, giovane.