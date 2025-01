Iodonna.it - Era uno degli eventi più seguiti della tv italiana, oggi fatica a sopravvivere. Ha ancora senso un concorso di bellezza femminile?

Cosa rimanedi Miss Italia, un tempo unopiùtelevisione? Netflix, con Miss Italia non deve morire, in uscita il 26 febbraio 2024, si addentra nel mondo di unche ha segnato la storia del costume italiano, ma chelotta per. Diretto da Pietro Daviddi e David Gallerano, il documentario è un viaggio tra le luci e le ombre di questo evento, intrecciando il racconto personale di Patrizia Mirigliani, attuale patron, con una riflessione più ampia su un format che, in tempi di empowermente cambiamenti sociali, sembra non trovare più il proprio posto. Patrizia Mirigliani, vita e carriera.