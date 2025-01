Pronosticipremium.com - Dove vedere Torino-Cagliari in tv e streaming gratis: info match e probabili formazioni

La Serie A continua a regalare emozioni e, stasera, lo Stadio Olimpico Grandesi prepara ad ospitare un incontro che promette grande spettacolo:contro. La 22esima giornata del campionato italiano si apre con questa sfida, e per i tifosi che non possono essere allo stadio, ecco tutte lermazioni necessarie per non perdersi nemmeno un minuto dell’azione. Eccoin tv el’atteso anticipo del venerdì di Serie A.Orario e Data: La partita è in programma venerdì 24 gennaio 2025 alle ore 20:45.la Partita in TVDAZN: La piattaformadi riferimento per la Serie A trasmetterà la partita in esclusiva. Per gli abbonati, sarà possibile guardare ilsu smart TV, console di gioco come Xbox o PlayStation, o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.