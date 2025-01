.com - Djokovic, il ritiro e i fischi: addio amaro agli Australian Open – Video

(Adnkronos) – Novaksi ritira dalla semifinale deglie esce dal campo tra ‘buuu’ e. Il serbo oggi 24 gennaio deve gettare la spugna contro il tedesco Alex Zverev dopo aver perso il primo set 7-6 (7-5) al tie break. L’ex numero 1 del mondo si arrende per il problema muscolare alla coscia sinistra, visibilmente fasciata., alla fine del tie-break, stringe la mano a Zverev e comunica ilal giudice di sedia, che informa il pubblico. Gli spettatori della Rod Laver Arena accolgono con delusione l’annuncio ufficiale: la partita è finita. Il malumore domina anche quandoesce dal campo. L’ex numero 1 del mondo, trionfatore per 10 volte a Melbourne, viene accompagnato dae buuu di disapprovazione che non sfuggono ai telecronisti: “E’ incredibile che vengaato”.