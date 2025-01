Ilgiorno.it - Crollo del controsoffitto a scuola: "Errori nella costruzione". Prosciolti i quattro imputati

Non luogo a procedere perché "il fatto non sussiste" per tutti egli indagati per ildi una parte di soffitto delladell’infanzia di Verceia. Era il novembre del 2018 e fu davvero soltanto per una questione di centimetri se quei due metri quadrati non finirono su due piccole di 2 e 4 anni che stavano giocando in quell’aula e che rimasero, comunque, lievemente ferite da alcuni calcinacci. Graffi e qualche contusione, ma soprattutto tanta paura e la consapevolezza di una tragedia sfiorata per un soffio in quelladi piazza Europa che fu naturalmente subito evacuata e posta sotto sequestro. Ieri davanti al gip Fabio Giorgi si sono presentati Antonio Scaramellini, 75 anni, di Chiavenna, progettista e direttore lavori; Giulio Contessa, 94 anni, residente a Dubino, titolare dell’impresa costruttrice; Attilio Balitro, 74 anni, residente a Cercino, calcolatore delle opere; e Piergiorgio Geronimi, 78 anni, collaudatore.