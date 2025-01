Romadailynews.it - “Anti-Semitism, History Repeating” il murale arrivato a Roma

Leggi su Romadailynews.it

A ridosso del Giorno della Memoria e in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione di Auschwitz, la Fondazione Museo della Shoah di, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e del Presidente della Fondazione Mario Venezia, ha svelato il” dell’artista AleXsandro Palombo. L’opera raffigura Liliana Segre e Sami Modiano con le divise dei lager e giubbottoproiettile, con la stella di David gialla simbolo di esclusione e sterminio. Contestualmente, è stata inaugurata la mostra “La fine dei lager nazisti” alla Casina dei Vallati.Il, acquisito dalla Fondazione, è collocato nel cuore dell’co ghetto ebraico daval Portico d’Ottavia, sotto la targa che ricorda l’orrore del rastrellamento degli ebrei, iniziato il 16 ottobre 1943 nel ghetto di, che portò alla deportazione di oltre 1000 persone di cui solo in 16 riuscirono a sopravvivere e a tornare in Italia.