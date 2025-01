Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Kitzbuehel e prova discesa Garmisch, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Sarà un venerdì 24 gennaio davvero importante per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2025. I due comparti saranno impegnati per eventi fondamentali. Da un lato si inizierà a fare sul serio, dall’altro si completerà la preparazione per le gare.Incominciamo con il Circo Bianco al maschile. Il lungo fine settimana diaprirà i battenti con la prima gara, ovvero ilche scatterà alle ore 11.30. Domani vivremo il piatto forte dellae, infine, si chiuderà il classifico slalom di domenica 26 gennaio.Il comparto femminile sarà invece in scena per la secondadellasulla Kandahar di-Partenkirchen in vista delle due prove veloci (unae un) che si disputeranno nei prossimi giorni. Sofia Ga e Federica Brignone affilano le armi in vista del grande appuntamento del weekend.