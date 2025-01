Dilei.it - Zelig, le pagelle della seconda puntata: Vanessa si ripete (6), Ornano e la scuola (10)

Leggi su Dilei.it

Claudio Bisio eIncontrada sono tornati al timonenuova edizione di, la cuiè andata in onda il 22 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5. Diversi comici storici e nuove proposte del mondo del divertimento si sono dati il cambio sul palco dello show televisivo per intrattenere con le loro battute il pubblico presente in sala e i telespettatori da casa.Incontrada sinel look. Voto: 6Per il secondo episodio diIncontrada ha deciso di sfoggiare un nuovo look total black. La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato un abito lungo nero molto semplice ed elegante, che aveva una particolare scollatura rotonda, da cui partivano delle mini maniche che si appoggiavano sulle bracciapresentatrice. Il vestito era drappeggiato sul davanti e, dopo un taglio in vita, si apriva in una gonna svasata.