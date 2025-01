Ilfoglio.it - Zelensky e il nuovo padrone della Casa Bianca, che dice: i debiti altrui non mi riguardano

a Davos ha parlato come se l’Europa esistesse e lui ne fosse il leader. Può sembrare patetico. L’Europa non esiste, lui non ne è il leader, non ne fa nemmeno parte, e non è mai stato così debole e insidiato, dentro e fuori dal suo paese. In un recente passato, quando erano i governi dell’Unione Europea fra i più importanti a tirarsi indietro,aveva vantato il suo legame privilegiato con gli Stati Uniti. E’ difficile per la politica degli alleati minori, e molto minori quanto alla difesa, barcamenarsi di fronte ad alternative così azzardate come è stata quella fra i democratici e i trumpiani negli Usa. Ci è riuscita, per ora, con un’acrobazia inverosimile, Giorgia Meloni, che comunque cammina su un filo.non sa su chi contare, o meglio sa di non poter contare su Trump, né sui leader europei.