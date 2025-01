Oasport.it - United Rugby Championship, la Benetton Treviso cerca conferme a Swansea

Torna, dopo la lunga pausa per le coppe europee, l’e laarriva a, dove affronterà gli Ospreys, sulle ali dell’entusiasmo per aver conquistato i playoff della Champions Cup. Ma contro i gallesi servirannoper continuare la corsa anche verso la seconda fase dell’URC.I veneti, infatti, sono attualmente al settimo posto, con 23 punti, in una classifica cortissima. Dalla terza posizione (Cardiff con 28 punti) alla undicesima (Munster con 21) sono 9 le squadre racchiuse in solo 8 punti. Gli Ospreys, invece, sono al quattordicesimo posto con 17 punti e vanno a caccia di punti pesanti per risalire la china, con la top 8 distante 5 punti.Nonostante la distanza in classifica, quella di domani sera è una sfida ostica per la, divisa dagli Ospreys da un solo successo, con entrambe le formazioni che sin qui hanno segnato poco (187 vs 164 punti a favore di), mentre subiscono quasi gli stessi punti (205 vs 217 a favore dei gallesi).