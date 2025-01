Quotidiano.net - Trump, l’Uomo della Provvidenza e i silenzi (inquietanti) della Chiesa americana

Roma, 23 gennaio 2025 – Può dormire sonni tranquilli, anzi benedetti, Donald. Da un lato, durante la campagna elettorale, in occasione dell’attentato di Butler, “il Signore mi ha salvato per rendere di nuovo grande l’America“, ha ricordato lo stesso tycoon nel discorso d’insediamento a Capitol Hill. Dall’altro, tornato il tycoon alla Casa Bianca, il potente episcopato statunitense è pronto a non ostacolarlo (troppo) nel cammino verso la promessa età dell’oro per sé e gli americani. Dalla Sala Ovale sin da subito, copyright di The Donald – un secolo fa anche un maestro elementare romagnolo ebbe ad autocelebrarsi in questi termini –, ha potuto sfoggiare indisturbato la sua retorica aggressiva e accompagnarla da una grandinata di ordini esecutivi che faticano a conciliarsi con il dettatoBibbia su cui ancheha giurato, al pari di ogni neo presidente di una democrazia d’Oltreoceano dai riflessi teocratici.