Tra Danilo e Garnacho il mercato del Napoli è fermo

TraildelQuando salta una trattativa è inevitabile chiedersi perché ciò sia accaduto. Problemi di carattere economico? Resistenze ambientali? O scarsa abilità di coloro che dovevano gestire la trattativa stessa? Francamente nel caso dimi è parso si sia sfiorato un misto tra gestione dilettantistica e superficialità. Come è possibile infatti dare la sensazione per oltre un mese che la venuta adel brasiliano fosse ormai cosa fatta e da definire solo in piccoli dettagli burocratici? Salvo scoprire dalla sera alla mattina che la saudade aveva preso il sopravvento e spinto il calciatore a tornarsene in patria?Possibile che non si sia provveduto a far sottoscrivere una qualche forma di impegno irreversibile al calciatore? Si possono gestire situazioni tanto delicate, fondando esclusivamente “ sulla parola data”?serviva, basta vedere le riserve dell’AtalantaIl danno procurato non è proprio indifferente.