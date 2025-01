Bergamonews.it - Torna Open Mind, il programma di Confindustria che connette gli imprenditori ai trend globali

Bergamo. “”, aprire la mente. Quale titolo migliore per ilpensato e organizzato daBergamo,Varese eEmilia Area Centro dedicato a, imprenditrici e manager?In un mondo in rapida evoluzione, dove nuovi modelli dizzazione, mutamenti geopolitici e rivoluzionarie tecnologie stanno ridefinendo il modo di fare business, emerge la necessità di guardare oltre i confini aziendali. Per affrontare queste sfide e opportunità, diventa fondamentale immergersi in ecosistemi innovativi e capaci di fornire nuove idee, modelli replicabili e contatti strategici. È in questo contesto che si inserisce: attraverso visite aziendali, missioni internazionali e talk tematici, offre strumenti concreti per comprendere e affrontare le transizioni epocali in corso.