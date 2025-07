Roma esplosione distributore di benzina Prenestino | feriti poliziotti soccorritori e vigili del fuoco Almeno 4 feriti ustionati gravi Boato avvertito tutta la Capitale

Un’esplosione improvvisa e devastante ha scosso questa mattina Roma, coinvolgendo un distributore di benzina sul Prenestino. Il forte boato, udibile in tutta la città, ha generato panico e preoccupazione, mentre fumo nero aleggiava nel cielo. Sono stati soccorsi diversi feriti, tra cui poliziotti, vigili del fuoco e soccorritori, alcuni gravemente ustionati. La scena resta sotto stretta osservazione mentre le indagini sono in corso per chiarire le cause di questa drammatica esplosione.

Una forte esplosione si è verificata questa mattina a Roma. Il boato è stato avvertito distintamente in tutta la Capitale, con colonna nera di fumo visibile da chilometri di distanza.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma, esplosione distributore di benzina Prenestino: feriti poliziotti, soccorritori e vigili del fuoco. Almeno 4 feriti ustionati gravi. Boato avvertito tutta la Capitale

In questa notizia si parla di: feriti - roma - esplosione - boato

Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai - Un grave incidente si è verificato in un cantiere edile a Marino, vicino Roma, dove il crollo di un solaio durante i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare ha causato il ferimento di sei operai.

Il boato ha scosso la notte del Bronx di Torrevecchia, costringendo decine di famiglie a lasciare le proprie case. L’esplosione che ha devastato l’ingresso di una palazzina non sarebbe stata causata da una fuga di gas, ma da una potente bomba carta. I carabi Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città - La pompa di benzina esplosa, in via dei Giordani Roma, nell'immagine di Google Street View; Esplosione a Roma, boato in tutta la città da via dei Gordiani 32. Scoppio di un deposito di carburante e gas. Fuggi fuggi nel quartiere, diversi feriti; Roma, esplosione in un distributore di benzina al Prenestino: almeno 4 feriti gravi da ustioni. Boato avvertito in diversi quartieri della Capitale.

Incidente a un distributore di benzina: esplosione a Roma, il boato sentito fino al centro. «4 feriti gravi da ustioni» - Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere: paura nella mattinata di oggi, venerdì 4 luglio, tra il quartiere Prenestino e Malatesta a ... Lo riporta leggo.it

Roma, esplode distributore di benzina: diversi feriti. Il boato scuote la città - Un incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino di Roma, ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Riporta msn.com